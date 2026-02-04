صحة بني سويف تنظم دورة تدريبية على أساسيات الحاسب الآلي لفنيي المعامل

نظّمت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف دورة تدريبية على أساسيات الحاسب الآلي، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وذلك في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وتنمية مهاراتهم التقنية.

استهدفت الدورة عددًا من فنيي المعامل العاملين بالإدارات والمستشفيات التابعة للمديرية، وأُقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وتابع فعاليات التدريب الدكتور مصطفى محمد عبده، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، بمشاركة مدربين معتمدين في مجال تكنولوجيا المعلومات من داخل إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، حيث تناولت الدورة أساسيات التعامل مع الحاسب الآلي والتطبيقات اللازمة لدعم العمل اليومي داخل المنشآت الصحية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.