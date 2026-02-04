يسري أبو شادي: العالم يمتلك أكثر من 6 آلاف رأس نووي وإيران باتت دولة نووية

كشف الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة النووية السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عدد الرؤوس النووية في العالم يتجاوز حاليًا 6 آلاف رأس نووي، مقارنة بنحو 17 ألف رأس خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينخفض العدد لاحقًا إلى 14 ألف رأس، مشيرًا إلى أن غالبية الأسلحة النووية الحالية تفوق في قوتها الأسلحة الهيدروجينية السابقة.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تمتلك نحو 300 رأس نووي، وكذلك إسرائيل، لافتًا إلى أن سباق التسلح يشهد تصاعدًا ملحوظًا في ظل غياب الاتفاقيات الدولية الرادعة.



وفيما يتعلق بالملف الإيراني، رجّح أبو شادي أن تكون إيران قد صنعت بالفعل سلاحًا نوويًا، مشيرًا إلى نقل نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى مواقع آمنة.وأضاف أن هذا التطور قد يكون سبب تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل الشكوك الأمريكية حول امتلاك طهران للسلاح النووي.



