إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
توك شو

يسري أبو شادي: العالم يمتلك أكثر من 6 آلاف رأس نووي وإيران باتت دولة نووية

إسراء صبري

كشف الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة النووية السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عدد الرؤوس النووية في العالم يتجاوز حاليًا 6 آلاف رأس نووي، مقارنة بنحو 17 ألف رأس خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينخفض العدد لاحقًا إلى 14 ألف رأس، مشيرًا إلى أن غالبية الأسلحة النووية الحالية تفوق في قوتها الأسلحة الهيدروجينية السابقة.
 

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تمتلك نحو 300 رأس نووي، وكذلك إسرائيل، لافتًا إلى أن سباق التسلح يشهد تصاعدًا ملحوظًا في ظل غياب الاتفاقيات الدولية الرادعة.
 

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، رجّح أبو شادي أن تكون إيران قد صنعت بالفعل سلاحًا نوويًا، مشيرًا إلى نقل نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى مواقع آمنة.وأضاف أن هذا التطور قد يكون سبب تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل الشكوك الأمريكية حول امتلاك طهران للسلاح النووي.

 

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

