رئيس اتصالات النواب يشيد بجهود الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الجرائم الإلكترونية وعمليات النصب والابتزاز عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الضباط العاملين في هذا الملف مدربون على أعلى مستوى.



وقال بدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة الداخلية ومديريات الأمن باتت تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بأعداد تفوق البلاغات التقليدية، ما يعكس حجم التحدي، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا واسعًا لجهود المواجهة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن أجهزة الوزارة تعمل بشكل مكثف للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني والنصب، وحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.



