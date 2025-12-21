قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
رياضة

إعلامي يكشف أرقام «خوان بيزيرا» بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود .. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا بعد مباراة أمام حرس الحدود آمس.

أرقام خوان بيزيرا 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" 16 مباراة 

،12 مساهمة تهديفية ، خوان بيزيرا".

الزمالك يرفض التفريط في خوان بيزيرا خلال الشتاء

وكان قد سيطر الرفض التام داخل نادي الزمالك على فكرة التفريط في لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأيمن، لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك رغم الضغوط التي بدأ اللاعب نفسه يمارسها لفتح باب الرحيل.

ويراهن مسئولو الزمالك على استمرار تألق خوان بيزيرا في المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أمل حصد لقب كبير يضاف إلى سجل الفريق خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه، يخطط الزمالك لتسويق النجم البرازيلي في نهاية الموسم الحالي، في حال تطور مستواه، مقابل مالي ضخم لا يقل عن 7 ملايين دولار، وهو ما سيشكل استفادة مالية كبيرة للنادي.

ويؤكد مسئولو القلعة البيضاء أن الحفاظ على لاعبين مؤثرين مثل بيزيرا يُعد جزءًا من خطط استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، دون التأثر بالضغوط الخارجية أو رغبة اللاعب في الرحيل.

خوان بيزيرا الاهلي الزمالك

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك.. تفاصيل

ديانج

ديانج أم حمدان؟.. مهيب عبد الهادي يوجه سؤالا مثيرا إلى إدارة الأهلي

كيليان مبابي

إعلامي: كيليان مبابي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع ريال مدريد

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

