إعلامي يكشف أرقام «خوان بيزيرا» بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود .. تفاصيل

شارك الإعلامي مينا ماهر أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا بعد مباراة أمام حرس الحدود آمس.

أرقام خوان بيزيرا

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" 16 مباراة

،12 مساهمة تهديفية ، خوان بيزيرا".

الزمالك يرفض التفريط في خوان بيزيرا خلال الشتاء

وكان قد سيطر الرفض التام داخل نادي الزمالك على فكرة التفريط في لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأيمن، لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك رغم الضغوط التي بدأ اللاعب نفسه يمارسها لفتح باب الرحيل.

ويراهن مسئولو الزمالك على استمرار تألق خوان بيزيرا في المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أمل حصد لقب كبير يضاف إلى سجل الفريق خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه، يخطط الزمالك لتسويق النجم البرازيلي في نهاية الموسم الحالي، في حال تطور مستواه، مقابل مالي ضخم لا يقل عن 7 ملايين دولار، وهو ما سيشكل استفادة مالية كبيرة للنادي.

ويؤكد مسئولو القلعة البيضاء أن الحفاظ على لاعبين مؤثرين مثل بيزيرا يُعد جزءًا من خطط استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، دون التأثر بالضغوط الخارجية أو رغبة اللاعب في الرحيل.