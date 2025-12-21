قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟
كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها
باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو
هل صيام أول ثلاثة أيام في رجب سُنة؟.. 3 بشارات للصائمين اليوم
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي

علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الخشاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الخشاب: «يوسف بالعمري يُعد لاعبًا مميزًا للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال إتمام التعاقد معه، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للتألق في فريق بحجم الأهلي والمنافسة على أعلى المستويات».

وأضاف: «مقارنة أي ظهير أيسر بالنجم علي معلول تُعد مقارنة غير منصفة، نظرًا لما قدمه اللاعب التونسي من إنجازات وبصمة واضحة مع الأهلي على مدار سنوات، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه الكامل لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا».

وختم الخشاب متمنيًا أن ينجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري وإسعاد الجماهير المصرية.

الأهلي لمنتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

العملات الأجنبية

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 20-12-2025

وزير قطاع الاعمال خلال الجولة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات

خلال الجولة التفقدية

حدائق العاصمة تسرّع وتيرة الإنجاز في مشروعات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

