ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الخشاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الخشاب: «يوسف بالعمري يُعد لاعبًا مميزًا للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال إتمام التعاقد معه، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للتألق في فريق بحجم الأهلي والمنافسة على أعلى المستويات».

وأضاف: «مقارنة أي ظهير أيسر بالنجم علي معلول تُعد مقارنة غير منصفة، نظرًا لما قدمه اللاعب التونسي من إنجازات وبصمة واضحة مع الأهلي على مدار سنوات، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه الكامل لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا».

وختم الخشاب متمنيًا أن ينجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري وإسعاد الجماهير المصرية.