16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
رياضة

«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»

رباب الهواري

أكد راضي الجعايدي نجم الكرة التونسية السابق، أن محمد علي بن رمضان لاعب الاهلي أهم لاعب في منتصف ملعب منتخب تونس.


وقال الجعايدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أنا اللي اكتشفت محمد بن رمضان وهو من أفضل اللاعبين اللي دربتهم..

وأضاف: محمد بن رمضان محتاج المنظومة والأجواء واضحة وأنه رقم 1 في نص الملعب..

وتابع: بعد كأس العالم الأهلي وبن رمضان دخل في فترة مش أحسن حاجة والمنافسة اقتربت وأصبح هو ليس أساسيا فعشان كده ممكن يكون أداؤه تراجع شوية.

واختتم: سيف الجزيري من نوعية اللاعبين اللي أنا بحبها لأنه مش بيبخل بجهده وهو مخلص لناديه.

