«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»

أكد راضي الجعايدي نجم الكرة التونسية السابق، أن محمد علي بن رمضان لاعب الاهلي أهم لاعب في منتصف ملعب منتخب تونس.



وقال الجعايدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أنا اللي اكتشفت محمد بن رمضان وهو من أفضل اللاعبين اللي دربتهم..

وأضاف: محمد بن رمضان محتاج المنظومة والأجواء واضحة وأنه رقم 1 في نص الملعب..

وتابع: بعد كأس العالم الأهلي وبن رمضان دخل في فترة مش أحسن حاجة والمنافسة اقتربت وأصبح هو ليس أساسيا فعشان كده ممكن يكون أداؤه تراجع شوية.

واختتم: سيف الجزيري من نوعية اللاعبين اللي أنا بحبها لأنه مش بيبخل بجهده وهو مخلص لناديه.