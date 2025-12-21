قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن
مُحاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات .. بعد قليل
هل أمر النبي بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء توضح 9 حقائق
الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب
النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي
نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء
كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب

منتخب الثاني
منتخب الثاني
علا محمد

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم فريق المصري البورسعيدي السابق، أن منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان قدم مباريات سيئة في البطولة، واستحق الخروج مبكرًا بعد الأدوار التمهيدية.

وقال مصطفى أبو الدهب، عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق: «من وجهة نظري، أن المنتخب الثاني لم يستعد جيدًا للمشاركة في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، وكان الأداء عشوائيًا بدرجة كبيرة خلال البطولة، مما تسبب في حالة صدمة لجماهير الكرة المصرية».

وأشار إلى أن منتخب مصر الثاني لم يقدم الأداء المنتظر منه ليتمكن من التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس العرب، واستحق الخروج مبكرًا من البطولة.

مصطفى أبو الدهب المصري البورسعيدي السابق منتخب مصر حلمي طولان الإعلامي محمد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

ترشيحاتنا

أحمد اسماعيل

أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

عائشة بن احمد

عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل.. ومصر تصنع النجومية

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد