الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم فريق المصري البورسعيدي السابق، أن منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان قدم مباريات سيئة في البطولة، واستحق الخروج مبكرًا بعد الأدوار التمهيدية.

وقال مصطفى أبو الدهب، عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق: «من وجهة نظري، أن المنتخب الثاني لم يستعد جيدًا للمشاركة في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، وكان الأداء عشوائيًا بدرجة كبيرة خلال البطولة، مما تسبب في حالة صدمة لجماهير الكرة المصرية».

وأشار إلى أن منتخب مصر الثاني لم يقدم الأداء المنتظر منه ليتمكن من التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس العرب، واستحق الخروج مبكرًا من البطولة.