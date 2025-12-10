في عناد شديد ..شوبير يثير الجدل بشأن أزمة الجهاز الفني للمنتخب الثاني

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أزمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام منتخب الأردن الاحتياطي في بطولة كأس العرب.



وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:''لمصلحة مين يكون في خلاف أو خناقة بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والثاني؟ في عناد شديد!''.

وأضاف شوبير :" إلي جاي صعب جدا ، وايه علاقة أرض الزمالك ، بخسارة مصر و توديع كأس العرب ".



وقد أكد شوبير في تصريحات إذاعية بلهجة انتقادية أن الوسط الرياضي "لا علاقة له بالتمثيل والأفلام"، في إشارة لرفضه أسلوب التبريرات أو المظاهر التي لا تعكس حقيقة الأداء.

كما تساءل شوبير عن الاختلافات الواضحة بين الجهازين الفنيين للمنتخبين المصريين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن الفجوة لم تقتصر على المديرين الفنيين فقط، بل امتدت لتشمل المساعدين في كلا الجهازين.