أسرار الهزيمة.. شوبير يكشف كواليس أزمة الجهاز الفني لمنتخب طولان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بما وصفه بـ"الجسم الغريب" داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام منتخب الأردن الاحتياطي في بطولة كأس العرب.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم صباح اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع الكابتن حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، قبل المباراة، منوها بأن طولان اعترف بأن اختياراته لعناصر الجهاز المعاون لم تكن بالمستوى المطلوب، وهو ما وافق عليه شوبير.



وأضاف شوبير بلهجة انتقادية أن الوسط الرياضي "لا علاقة له بالتمثيل والأفلام"، في إشارة لرفضه أسلوب التبريرات أو المظاهر التي لا تعكس حقيقة الأداء.

كما تساءل شوبير عن الاختلافات الواضحة بين الجهازين الفنيين للمنتخبين المصريين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن الفجوة لم تقتصر على المديرين الفنيين فقط، بل امتدت لتشمل المساعدين في كلا الجهازين.