رياضة

مجاملة وعناصر بدون خبرة.. أسباب سقوط منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
القسم الرياضي

سادت حالة من الحزن بعد خروج منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية أمام الأردن.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب دون تحقيق فوز وحيد حيث تعرض للخسارة أمام الأردن وتعادلين أمام الكويت والإمارات.

ونرصد لكم أسباب خسارة منتخب مصر من بطولة كأس العرب

-منتخب وجهاز فني مُؤقت

شهد تكوين منتخب مصر الثاني عجلة كبيرة وبشكل مؤقت دون تخطيط واضح للجهاز الفني والأسماء التى تعمل مجانا وأخرى بأجر مما يعكس حالة الارتباك التي سادت المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس العرب.

-مجاملة في الجهاز الفني 

اختيارات الجهاز الفني غير واضحة المعالم والاتجاهات حيث ضم حلمي طولان ، محمد نور وممدوح المحمدي في منصب المدرب المساعد فيما ضم أحمد حسن مدير المنتخب ، عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

وتعتبر الاختيارات بعيده عن التفاهم والتجانس بسبب الأجيال المختلفه وأساليب اللعب والخبرات.

-غياب التنسيق بين المنتخب الأول والثاني

يعاني المنتخب من اليوم الأول له من العلاقات الضعيفة مع منتخب حسام حسن وغاب التنسيق عن الطريقين وبالتالي ادى ذلك لضعف طريقة الإعداد وكذلك اختيار القائمة.

-منتخب بديل

ضم حلمي طولان عدد كبير من العناصر البديله في أنديتهم بسبب عدم تأجيل مباريات بيراميدز في بطولة الدوري وبالتالي ظهر الفريق ضعيف على كل المستويات ولم يستطيع الاستفاده حتى من مهاجمي الفريق السماوي.

-اختيارات فنية أثارت الانتقادات

أسلوب لعب وقائمة حلمي طولان عليها علامات استفهام كبيرة حيث ظهر الفريق ضعيف على مستوى الهجوم وعدم القدرة على الخروج بالكرة.

ولعب طولان بالنني والسولية وغنام محمد في نصف الملعب وأكرم توفيق كظهير وبالتالي لم يكن سهلا على المنتخب تسجيل هدف وحيد حتى.

-أزمة داخل الجهاز

ظهر أحمد حسن في الفترة الأخيرة بعدد كبير من المناصب مثل مدير منتخب، عضو لجنة فنية، مقدم برامج، ومحلل وهو ما يعكس قلة تركيزه الفترة الأخيرة.

منتخب مصر حلمي طولان حسام حسن منتخب مصر الثاني الأردن

