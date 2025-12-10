شوبير يكشف عن اتفاق جديد في الأهلي

شارك الإعلامي احمد شوبير منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير ''الأهلي فعلا عايز يزن النعيمات وفي قناعة تامة بيه، وبيحاول يصل إلى اتفاق مع نادي العربي القطري، لأنه مش عايز يدخل في قصة الشرط الجزائي ومستني الموافقة النهائية من توروب''.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب وقبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.