كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر كواليس مفاوضات الأهلي بشأن 3 صفقات جديدة، يسعى لحسمهم خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «الأهلي فعلا عايز يزن النعيمات وفي قناعة تامة بيه، وبيحاول يصل إلى اتفاق مع نادي العربي القطري، لأنه مش عايز يدخل في قصة الشرط الجزائي ومستني الموافقة النهائية من ييس توروب».

أضاف: «كمان الأهلي هيتفاوض مع الرجاء المغربي من أجل يوسف بلعمري».

تابع: «اللاعب فاضله 6 شهور فقط في عقده، والأهلي عايز يأخده من دلوقتي بحيث النادي المغربي يستفيد والأهلي يستفيد منه في الفترة دي».

وعن صفقة حامد حمدان قال: «حامد حمدان ما زال موجود في الصورة حتى هذه اللحظة ولكن الأولوية لرأس الحربة والظهير الأيسر».

وأتم: «الأهلي ليس لديه مانع رحيل جراديشار أو أشرف داري بشرط يجيلهم عروض وممكن يتحمل جزء من راوتبهم كمان وبيحاولو محاولة أخيرة مع أليوديانج».