مباريات اليوم ببطولة أفريقيا للسلة سيدات بـ الأهلي

تختتم اليوم الأربعاء مرحلة المجموعات في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025، التي تقام بالنادي الاهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسبمر الجاري، حيث تقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثالثة في ختام الدور الأول للبطولة.

يلعب بريف هارتس المالاوي مع فيل دو داكار السنغالي في تمام الخامسة مساءً، ويلتقي بعدها الجيش الرواندي مع C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي في السابعة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في إنهاء دور المجموعات متربعًا على صدارة المجموعة الكاملة، بعدما فاز بالأمس على سبورتنج لواندا الأنجولي بنتيجة 86 - 65، ليكون الفوز الثالث له في دور المجموعات، ويتأهل الفريق لربع النهائي.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.