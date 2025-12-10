ضياء السيد يكشف السبب الحقيقي لخروج منتخب مصر من كأس العرب

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فشل التخطيط في الكرة المصرية وغياب التنسيق بين المنتخبات، مؤكدًا أن هذه الأخطاء كانت سببًا مباشرًا في خروج منتخب مصر مبكرًا من كأس العرب 2025.

وقال ضياء السيد في برنامج أوضة اللبس: “التخطيط هو أهم شيء لنجاح أي منظومة، وما شاهدناه في البطولة لم يكن به أي تجهيز أو خطة واضحة، والنتيجة كانت متوقعة والخروج المبكر منطقي.”

الخلافات السبب الحقيقي

وأضاف: “أكبر خطأ حدث هو الخلاف بين المدير الفني للمنتخب الثاني والمدير الفني للمنتخب الأول، كان يجب عقد جلسات بين الطرفين لتنسيق الأمور، لكن هذا لم يحدث، وكان بداية أسباب الخروج المبكر.”

وأشار إلى أخطاء فنية أخرى: “بعض عناصر المنتخب الأول كان يجب أن تشارك، وعلى رأسهم إمام عاشور، الذي كان يحتاج للمشاركة لاستعادة جاهزيته بعد غيابه بسبب الإصابة، لكن الخلافات بين المدربين حالت دون ذلك.