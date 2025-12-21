بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جُزر القُمر، وذلك بعد قليل فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وجاء تشكيل المنتخب المغربى، كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - اسماعيل صيباري، نائل العيناوي.

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.