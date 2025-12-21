كم مرة حصل نجوم مصر على الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية؟

يتزامن سعي منتخب مصر لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 16 عاماً مع رغبة أحد نجومه في الفوز بالحذاء الذهبي كهداف للنسخة رقم 35 للبطولة التي تستضيفها المغرب منذ اليوم (الأحد) وحتى الثامن عشر من يناير القادم ’ حيث يتواجد بين صفوفه الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش اللذان يمثلان ثقل كبير بين نجوم كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة.

تاريخياً تربع نجوم منتخب مصر في صدارة هدافي البطولة ثمان مرات ’ حيث كانت البداية مع محمد دياب العطار "الديبة" مهاجم الاتحاد السكندري في النسخة الأولى عام 1957 برصيد 5 أهداف منها رباعية تاريخية في مرمى جيلا تيكلي ماريام حارس منتخب إثيوبيا في المباراة النهائية وهو رقم قياسي ظل صامداً على مدار 68 عاماً.

وعبر "الأسطورة" محمود الجوهري حافظ "الفراعنة" على الجائزة في النسخة الثانية عندما أحرز ثلاثية أمام إثيوبيا في شباك نفس الحارس أيضاً ’ وتكرر الأمر في نسخة 1962 عن طريق بدوي عبد الفتاح الذي زار شباك المنافسين بثلاثة أهداف أيضاً بواقع هدف في أوغندا وهدفين في إثيوبيا خلال المباراة النهائية لتبقى الجائزة مصرية للمرة الثالثة على التوالي.

في النسخة الرابعة عام 1963 أحرز "الفذ" حسن الشاذلي أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية 6 أهداف منها ثلاثية أمام نيجيريا في اللقاء الأول للمنتخب الوطني بالمجموعة الثانية وهدف في السودان في الجولة الثانية وثنائية أمام إثيوبيا في مباراة المركز الثالث وأنهى هذه النسخة في صدارة الهدافين وحافظ لمصر على هذا الإنجاز للمرة الرابعة.

عقب ابتعاد دام 21 عاماً تخللها 4 مشاركات مصرية في بطولات 1970 و1974 و1976 و1980 ’ استعاد "أبناء النيل" الجائزة من جديد عبر "المدفعجي" طاهر أبوزيد في نسخة 1984 بكوت ديفوار بعد أن أحرز 4 أهداف بدأها بقذيفة بعيدة المدى غالطت العملاق توماس نكونو حارس مرمى الكاميرون في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ’ ثم دك مرمى كوفي كواديو حارس مرمى منتخب "الأفيال البرتفالية" في الجولة الثانية ونال بيتر روفاي حارس مرمى نيجيريا نصيبه من أهداف "مارادونا النيل" في نصف النهائي.

ولأول مرة في تاريخ البطولة اقتسم جمال عبد الحميد الجائزة مع النجم الجزائري الأخضر بللومي والإيفواري عبد الله تراوري والكاميروني وروجيه ميلا في نسخة المغرب 1988 بعد أن أحرز ثنائية في شباك ديفيد أوشينج حارس كينيا في مرحلة المجموعات ’ و تكرر السيناريو بعدها مع حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر في نسخة 1998 عندما وقع 7 أهداف في مرمى موزمبيق وزامبيا في مرحلة المجموعات وبوركينافاسو في نصف النهائي وأنهى البطولة في صدارة الهدافين مناصفة مع الجنوب أفريقي بيندكت مكارثي.

أخيراً قدم البديل الأشهر في تاريخ أمم أفريقيا محمد ناجي "جدو" بطولة استثنائية عام 2010 في أنجولا وأنهاها في صدارة الهدافين عندما أحرز 5 أهداف في مرمى نيجيريا وموزمبيق في مرحلة المجموعات والكاميرون والجزائر في ربع ونصف النهائي وختمها بهدف التتويج في شباك الحارس الغاني ريتشارد كينجستون في المباراة النهائية.