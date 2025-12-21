بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا

أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ”، بدولة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد انفانتينو، في كلمته في افتتاح البطولة أن المغرب بلد الشغف والسلام وكرة القدم و وجه رسالة شكر للملك محمد السادس لاستقبالنا فى هذا البلد الرائع.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية، انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

تاريخ مواجهات منتخب المغرب وجزر القمر

أقيم أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات كآس أمم إفريقيا 2019 حيث استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط وتمكن في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم ونجاحهم وتحقيق الفوز بثنائية نظيفة.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.