غرفة القاهرة: معرض أهلًا رمضان 2026 يتضمن كافة السلع بأسعار مخفضة

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، إقامة معرض أهلًا رمضان 2026 لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة في ظل دخول الشهر الكريم، جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ أمس الثلاثاء.

وقال أيمن العشري إن معرض أهلًا رمضان يتم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، وسيتم تنظيمه في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

وأكّد «العشري» أنه فور انتهاء جلسة مجلس إدارة الغرفة تم البدء في إجراءات تنظيم المعرض من خلال لجنة المعارض المنوطة بهذا الشأن، حيث بدأت تجهيزات المعرض الذي سيتضمن كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لدعم الغرفة المالي للمعرض وتحملها كافة تكاليف التجهيزات، وأن العارضين لن يتحملوا أي تكلفة مقابل وضع أكبر نسبة خصم على السلع داخل المعرض.



واستطرد «العشري»: الغرفة في حالة طوارئ لتجهيز المعرض وحتى افتتاحه، ثم متابعته حتى نهايته من أجل خدمة أهالينا، وهذا دور مجتمعي هام للتجار من خلال غرفتهم «غرفة العاصمة».

وتابع «العشري»: سعداء بمساندة أهالينا وتخفيف العبء عنهم في ظل دخول شهر رمضان المبارك، بتلبية كافة متطلباتهم من السلع الرمضانية والأساسية وتوفيرها لهم بأسعار خاصة، خاتمًا: «كل عام وكل المصريين بألف خير».