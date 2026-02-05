قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
اقتصاد

غرفة القاهرة: معرض أهلًا رمضان 2026 يتضمن كافة السلع بأسعار مخفضة

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة
ولاء عبد الكريم

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، إقامة معرض أهلًا رمضان 2026 لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة في ظل دخول الشهر الكريم، جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ أمس الثلاثاء.
وقال أيمن العشري إن معرض أهلًا رمضان يتم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، وسيتم تنظيمه في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.
وأكّد «العشري» أنه فور انتهاء جلسة مجلس إدارة الغرفة تم البدء في إجراءات تنظيم المعرض من خلال لجنة المعارض المنوطة بهذا الشأن، حيث بدأت تجهيزات المعرض الذي سيتضمن كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لدعم الغرفة المالي للمعرض وتحملها كافة تكاليف التجهيزات، وأن العارضين لن يتحملوا أي تكلفة مقابل وضع أكبر نسبة خصم على السلع داخل المعرض.


واستطرد «العشري»: الغرفة في حالة طوارئ لتجهيز المعرض وحتى افتتاحه، ثم متابعته حتى نهايته من أجل خدمة أهالينا، وهذا دور مجتمعي هام للتجار من خلال غرفتهم «غرفة العاصمة».
وتابع «العشري»: سعداء بمساندة أهالينا وتخفيف العبء عنهم في ظل دخول شهر رمضان المبارك، بتلبية كافة متطلباتهم من السلع الرمضانية والأساسية وتوفيرها لهم بأسعار خاصة، خاتمًا: «كل عام وكل المصريين بألف خير».

معرض أهلاً رمضان السلع العذائية الغرفة التجارية

كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

