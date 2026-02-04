قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

توافر الخضراوات والفاكهة في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 6 فبراير، داخل سوق العبور لتجارة الجملة حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات طفيفة صعودًا وهبوطًا في بعض الأصناف، وذلك مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة بالسوق.

وبشكل عام، يميل الاتجاه السعري اليوم إلى الهدوء في أغلب الخضراوات الأساسية مع توافر المعروض، بينما سجلت بعض أصناف الفاكهة تغيرات محدودة وفقًا لجودة الصنف وحجم الطلب.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور:

  • الطماطم: من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، مستقرة مقارنة بالأمس.
  • البطاطس: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، دون تغيير ملحوظ.
  • البصل الأبيض: من 3 إلى 10 جنيهات للكيلو، استقرار نسبي.
  • البصل الأحمر: من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، يميل للثبات.
  • الكوسة: من 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو، انخفاض طفيف عن مستويات سابقة.
  • الباذنجان البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو، مستقرة.
  • الفلفل الرومي البلدي: من 11 إلى 16 جنيهًا للكيلو، دون تغيرات كبيرة.


أسعار الفاكهة اليوم:

  • البرتقال البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، استقرار واضح.
  • البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو، ثبات نسبي.
  • اليوسفي: من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، مستقر.
  • الموز البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، تحرك محدود.
  • الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو، يميل للانخفاض الطفيف.


وأكد عدد من التجار بسوق العبور أن الأسعار اليوم تعكس حالة توازن بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن أسعار التجزئة قد تختلف من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح. 


 

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات اليوم سوق العبور

