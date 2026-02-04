توافر الخضراوات والفاكهة في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 6 فبراير، داخل سوق العبور لتجارة الجملة حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات طفيفة صعودًا وهبوطًا في بعض الأصناف، وذلك مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة بالسوق.

وبشكل عام، يميل الاتجاه السعري اليوم إلى الهدوء في أغلب الخضراوات الأساسية مع توافر المعروض، بينما سجلت بعض أصناف الفاكهة تغيرات محدودة وفقًا لجودة الصنف وحجم الطلب.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور:

الطماطم: من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، مستقرة مقارنة بالأمس.

البطاطس: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، دون تغيير ملحوظ.

البصل الأبيض: من 3 إلى 10 جنيهات للكيلو، استقرار نسبي.

البصل الأحمر: من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، يميل للثبات.

الكوسة: من 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو، انخفاض طفيف عن مستويات سابقة.

الباذنجان البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو، مستقرة.

الفلفل الرومي البلدي: من 11 إلى 16 جنيهًا للكيلو، دون تغيرات كبيرة.



أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، استقرار واضح.

البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو، ثبات نسبي.

اليوسفي: من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، مستقر.

الموز البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، تحرك محدود.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو، يميل للانخفاض الطفيف.



وأكد عدد من التجار بسوق العبور أن الأسعار اليوم تعكس حالة توازن بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن أسعار التجزئة قد تختلف من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.



