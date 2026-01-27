توافر الإنتاج وانخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 مقابل الجنيه المصري في سوق العبور للجملة مستويات متفاوتة بين أصناف الخضار الرئيسية، وتعكس الأسعار اليوم حالة استقرار نسبي مع توافر المعروض في السوق صباح هذا اليوم.

وبجانب أسعار الخضروات، شهدت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة أيضًا مستويات متفاوتة بحسب النوع والإنتاج المتاح.

أسعار الخضروات صباح اليوم:

بلغ سعر الطماطم في سوق الجملة حوالي 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، الأمر الذي يعكس انخفاضًا طفيفًا في معظم الأصناف مقارنة بأسعار أمس، حسب آخر بيانات التعاملات الصباحية في السوق.

سعر البطاطس تراوح بين 4 إلى 11 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى قريب مماثل لما كان عليه خلال الأيام الماضية بنفس السوق.

وبلغ سعر البصل الأبيض بين 4 و9 جنيهات، بينما كان البصل الأحمر بين 6 و8 جنيهات للكيلو.

الكوسة اليوم مسجلة بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، والفاصوليا الخضراء بين 13 و27 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بلغ 9 – 15 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي سجل 16 – 22 جنيهًا، مع السبانخ بنحو 10 – 14 جنيهًا.

كما سجل الثوم بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، والخيار البلدي في حدود 10 – 16 جنيهًا.

أما أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم فكانت على النحو التالي:

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 8 – 12 جنيهًا للكيلو، في حين كان البرتقال أبو سرة بين 10 و16 جنيهًا.

البرتقال السكري أيضًا تواجد في حدود 8 – 12 جنيهًا للكيلو.

واليوسفي تراوح بين 5 و12 جنيهًا للكيلو تقريبًا، والنارنج بين 5 و7 جنيهات.

وبلغ سعر الموز البلدي حوالي 15 – 25 جنيهًا للكيلو، بينما سجل العنب البناتي الأصفر نحو 26 – 28 جنيهًا للكيلو.

وسجل الليمون الحلو ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، فيما كان الليمون البلدي في حدود 14 – 22 جنيهًا.

ويؤكد تجار سوق الجملة أن الأسعار الصباحية اليوم تميل إلى الاستقرار أو تراجع طفيف في أغلب الخضروات مقارنة بأيّام سابقة، خاصة مع توافر المعروض في السوق، بينما تختلف الأسعار في أسواق التجزئة بمحافظات مصر حسب تكاليف النقل وهامش الربح.