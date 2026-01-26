الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تأثرت حركة الأسعار بتغير حجم المعروض اليومي واختلاف معدلات الطلب من التجار والمستهلكين ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..



أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر البطاطس من 5.5 لـ 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر الطماطم من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 15 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 12 إلى 38 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 22 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 22 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 30 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 18 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا.



أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال البلدي يتراوح من 8 جنيهات لـ 13 جنيهًا.

- سعر البرتقال السُّكَّري يتراوح من 8 جنيهات لـ 13 جنيهًا.

- سعر البرتقال أبو سُرَّة يتراوح من 10 جنيهات لـ 16 جنيهًا.

- سعر الجريب فروت يتراوح من 7 لـ 10 جنيهات.

- سعر التفاح الأمريكي، يتراوح من 50 جنيهًا لـ 100 جنيه.

- سعر النكترين المستورد، سجل اليوم 60 جنيهًا.

- سعر البرقوق المستورد في سوق العبور يتراوح ما بين 50 و80 جنيهًا.

- سعر الخوخ المستورد بلغ نحو 60 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي، يتراوح من 8 جنيهات لـ 18 جنيهًا.