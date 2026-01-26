قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
أمل مجدى

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تأثرت حركة الأسعار بتغير حجم المعروض اليومي واختلاف معدلات الطلب من التجار والمستهلكين ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..


أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر البطاطس من 5.5 لـ 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر الطماطم من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 15 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 12 إلى 38 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 22 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 22 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 30 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 18 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا.
 

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال البلدي يتراوح من 8 جنيهات لـ 13 جنيهًا.

- سعر البرتقال السُّكَّري يتراوح من 8 جنيهات لـ 13 جنيهًا.

- سعر البرتقال أبو سُرَّة يتراوح من 10 جنيهات لـ 16 جنيهًا.

- سعر الجريب فروت يتراوح من 7 لـ 10 جنيهات.

- سعر التفاح الأمريكي، يتراوح من 50 جنيهًا لـ 100 جنيه.

- سعر النكترين المستورد، سجل اليوم 60 جنيهًا.

- سعر البرقوق المستورد في سوق العبور يتراوح ما بين 50 و80 جنيهًا.

- سعر الخوخ المستورد بلغ نحو 60 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي، يتراوح من 8 جنيهات لـ 18 جنيهًا.

الخضروات الفاكهة الخضار أسعار الخضار سعر الطماطم اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

النني وزوجته

زوجة النني تخطف الأنظار في عيد ميلادها

الأهلي وبيراميدز

ترتيب دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثالثة وتصدر الأهلي وبيراميدز

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يهنئ احمد حجازي بعيد ميلاده

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد