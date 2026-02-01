قبل رمضان.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة حول أسعار الخضروات والفاكهة

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة رغم التوقعات بارتفاعها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم وزيادة الإقبال ، إلا أن مجهودات وزارة الزراعة فى زيادة الانتاجية أدت إلى استقرارها تلك الفترة .

توقعات أسعار الخضروات فى رمضان



وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه يتوقع ارتفاع مقبل قبل شهر رمضان بأسبوع ، لتصل سعر الطماطم لـ 20 جنيها ، ويصل سعر الخيار من 30 لـ 35 جنيها ، كذلك يتراوح سعر البطاطس لـ 15 جنيها .







كما توقع “نقيب الفلاحين” ارتفاع أسعار خضروات “ المحشي” مثل الباذنجان ، والفلفل ، والكوسة ، والكرنب ، وورق العنب ، مشيرا إلى أن ورق العنب بدأ بالفعل فى الارتفاع ، إذ بدأ يصل سعره لـ 100 و 120 جنيها ، مع التوقعات بزيادة سعره الفترة المقبلة .



من يحكم سعر السوق؟



وأشار أبوصدام إلى أن ليس زيادة أو قلة الإقبال وحده هو من يحكم الأسعار بالسوق بل أيضا فواصل العروات أيضا ،لافتا إلى أن اللحوم المذبوحة سيكون سعرها مستقرًا وسترتفع الدواجن بشكل طفيف، بسبب كثرة الاستهلاك.



أسعار الخضروات صباح اليوم:

الطماطم: 6 – 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف عن أمس الذي تراوح بين 5 و11 جنيهًا.

البطاطس: 5 – 11 جنيهًا للكيلو، واستقرت تقريبًا عن أمس.

البصل الأبيض: 4 – 11 جنيهًا للكيلو، والبصل الأحمر 6 – 9 جنيهات، منخفضة قليلاً عن مستويات أمس.

الكوسة: 13 – 20 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة مقارنة بمستويات الأمس

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهًا للكيلو، مستقرة تقريبًا عن أمس.

الباذنجان البلدي: 9 – 15 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي البلدي 16 – 22 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.



أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي: 8 – 12 جنيهًا للكيلو، مستقر مقارنة بأمس.

البرتقال أبو سرة: 10 – 16 جنيهًا، بارتفاع محدود.

البرتقال السكري: 8 – 12 جنيهًا، مستقر.

اليوسفي: 5 – 12 جنيهًا، مستقرة.

الموز البلدي: 15 – 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.

العنب البناتي الأصفر: 26 – 28 جنيهًا للكيلو، مستقرة.

الليمون الحلو: 15 – 20 جنيهًا، والليمون البلدي 14 – 22 جنيهًا، منخفضة قليلًا مقارنة بيوم أمس.