برلمان

لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية .. 3 طلاب يواجهون هذه العقوبة

معتز الخصوصي

تمكّنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط ثلاثة طلاب لاتهامهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم ببث أخبار كاذبة ومضللة على خلاف الحقيقة، ومنها نشر أخبار تزعم وفاة رجال الصحافة والشرطة وغيرهم من الشخصيات العامة على غير الحقيقة.

وكشفت التحريات أن الصفحة اعتادت نشر أخبار عن وفيات عدد من المشاهير في مجالات مختلفة، من بينهم محامون وصحفيون، مع إرفاق صورهم الشخصية، دون صحة لما يتم تداوله الأمر الذي تسبب في إثارة القلق والخوف بين أسرهم وذويهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت عددًا من البلاغات ضد الصفحة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الامن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بإدارة الصفحة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة رقم 392 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2026.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

