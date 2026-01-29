أمين سر تشريعية الشيوخ: الوعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحروب تضليل العقول

ثمن النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس إدراك الدولة لخطورة الشائعات وتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع ووعي المواطنين.

وأكد النائب محمد الأجرود في بيان له أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في معركة التصدي للشائعات، مشددًا على أن الأكاذيب الممنهجة التي تروج لها الكتائب الإلكترونية تستهدف زعزعة الثقة وبث الإحباط وخداع العقول.

وأوضح أمين سر تشريعية الشيوخ، ان مواجهة تلك الحملات تتطلب رصدًا دقيقًا وتفنيدًا سريعًا لما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، إلى جانب إتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام بشفافية وفي التوقيت المناسب، بما يسهم في قطع الطريق على محاولات التضليل.

وشدد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والمجتمع المدني في بناء وعي حقيقي قادر على مواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وأكد النائب محمد الأجرود ، أن حماية الوعي الوطني مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الشائعات تتطلب جهدًا مستمرًا وعملًا منظمًا للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.