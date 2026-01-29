أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران

أعلن “أكسيوس”، أن مسئولين إسرائيليين زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف إعلام إيراني، عن أن المسيرات الجديدة مصممة لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر، وأن المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية.



وأكد الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن فرص التفاوض مع إيران لم تُستنفد بعد، مشددًا على أهمية استمرار القنوات الدبلوماسية.

دعوة للحوار البناء



وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن موسكو ترى ضرورة متابعة الحوار مع طهران لحل القضايا العالقة، دون التسرع في اتخاذ إجراءات تصعيدية.



