الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد

أكد الكرملين أن فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور) أنه لم تسجل أي حالات لفيروس "نيباه" وافدة إلى روسيا.

وأثار تفشي فيروس نيباه في ولايتي كيرالا والبنغال الغربية بالهند حالة من القلق بين خبراء الصحة، في ظل تحذيرات من خطورة هذا الفيروس النادر الذي يتميّز بسرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عنه، إضافة إلى غياب أي علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.

ووفق تقارير صحية، يُعد فيروس نيباه من أخطر التهديدات الوبائية التي تواجه أنظمة الصحة العامة، نظراً لإمكانية انتقاله من الحيوانات إلى البشر، وأحياناً بين البشر أنفسهم، ما يضاعف من احتمالات تحوله إلى أزمة صحية واسعة.



