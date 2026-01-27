قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
مرأة ومنوعات

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

يعد فيروس نيباه من الأمراض التي تثير القلق في العالم ، مؤخرا، بسبب انتشاره الكبير في الهند .

وتكمن خطورة فيروس نيباه في أنه يمكن أن يؤدي للوفاة إذا تم إهماله ولم يعالج بطريقة صحيحة أو تم التأخر في اكتشاف الإصابة به والعلاج.

ونرصد في هذا التقرير أهم المعلومات عن فيروس نيباه وسبب الإصابة به وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

سبب فيروس نيباه 


عندما ظهرت أول حالة إصابة بفيروس نيباه، منذ سنوات، عندما بدأ الأشخاص الذين كانوا على اتصال بخنازير مصابة بالمرض الشديد ثم توصل الباحثون إلى أن الخفافيش كانت المصدر الأصلي للفيروس، حيث نقلته إلى الخنازير.

إذا نقل خفاش أو خنزير مصاب سوائله الجسدية إلى حيوان آخر، فإنه ينقل العدوى إليه وينطبق الأمر نفسه إذا لامس الناس سوائل جسم الحيوان، سواءً من البول أو البراز أو الدم أو اللعاب وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يمكنه نقله إلى الآخرين عبر سوائل جسمه.

تنتقل العدوى عندما تتلوث المنتجات الغذائية بسوائل الحيوانات المصابة، بما في ذلك الفاكهة وعصارة نخيل التمر الخام كما أصيب بفيروس نيباه الأشخاص الذين يتسلقون الأشجار بانتظام حيث تنام الخفافيش وتستريح.

سرعة انتشار فيروس نيباه

فيروس نيباه مُعدٍ وينتشر عبر سوائل الجسم كاللعاب والبراز والبول والدم، وهذا يعني أنه إذا كنتَ تُعنى بشخص مصاب بفيروس نيباه، فقد تُصاب به عندما يسعل أو يعطس.

ينتشر الفيروس بشكل رئيسي من الحيوانات إلى البشر، ولكنه قد ينتقل أيضاً من شخص لآخر، لذا من المهم أن يرتدي مقدمو الرعاية الصحية معدات الوقاية الشخصية عند علاج شخص مصاب بفيروس نيباه.

ينتشر الفيروس عبر الرذاذ التنفسي وهذا يعني أنه يمكن أن ينتشر عبر الهواء عندما يسعل الشخص أو يعطس.

عوامل الخطر للإصابة بفيروس نيباه

يُعدّ التفاعل مع الخفافيش والخنازير والبشر المصابين بالفيروس عامل الخطر الرئيسي، لا سيما في المناطق التي تشهد تفشي فيروس نيباه، لذا يُنصح بتوخي الحذر الشديد لتجنب الحيوانات المريضة كما يُعدّ تناول عصارة أو ثمار النخيل النيئة عامل خطر أيضاً، إذ قد تترك الخفافيش عليها بولها وبرازها وسوائل أخرى.

فيروس نيباه سبب فيروس نيباه أسباب فيروس نيباه الهند سرعة انتشار فيروس نيباه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

السيد البدوي

البدوي يكشف تفصيل وسر زيارة آن باترسون لمنزله

السيد البدوي

السيد البدوي يكشف سبب خوضه انتخابات الوفد

صورة أرشيفية

خبير أمن معلومات: ضرورة وضع ضوابط لتحديد السن المناسب لاستخدام الأطفال للإنترنت

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

