رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

افتتح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، سوق الباعة الجائلين المؤقت المقام بجوار منطقة الموقف الداخلي، على مساحة تقارب ٤٠٠٠ متر مربع، ويضم نحو ٢٥٠ باكية، وذلك لتسكين الباعة الجائلين كبديل حضاري عن تواجدهم بالشارع، والذي كان يتسبب في شلل مروري ومظاهر عدم انضباط بالمنطقة، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز السوق الدائم المخصص لهم.

وأوضح رئيس الجهاز أن السوق الحضاري الدائم الجاري الإعداد له سيضم باكيات مجهزة، ومصلى، وأعمال إنترلوك، ودورات مياه، إلى جانب منظومة متكاملة للنظافة والأمن، بما يوفر بيئة عمل لائقة وآمنة للباعة الجائلين، ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لنجاح تجربة تسكين بائعـي منطقة صيدناوي، والتي أسهمت في حل أزمة مرورية وتنظيمية مزمن بالمنطقة، مؤكدًا أن ملف الباعة الجائلين يحظى باهتمام مباشر وجاد من الجهاز، ويتم التعامل معه باعتباره قضية تنظيمية واجتماعية متكاملة.

وأكد أن النهج المتبع يعتمد على الموازنة بين حق الباعة في العمل الكريم، وحق المواطنين في مدينة منظمة وخالية من العشوائيات، وهو ما انعكس في حالة من الرضا والترحيب الواضح من الباعة الجائلين بالمواقع الجديدة.

من جانبهم، أعرب الباعة الجائلون عن ارتياحهم للموقع المؤقت، مؤكدين أنه وفر لهم بيئة عمل مستقرة تحفظ كرامتهم، وتساعدهم على كسب رزقهم في أجواء آمنة ومنظمة، بعيدًا عن العشوائية أو التعرض لأي مضايقات.

وجدد رئيس الجهاز تأكيده على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق الانضباط داخل المدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن التجربة سيتم تعميمها تباعًا في جميع المناطق التي تشهد أسواقًا عشوائية، تمهيدًا للقضاء عليها نهائيًا، بما يليق بمكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى المدن الصناعية الرائدة.