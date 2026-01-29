قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الحالية أسعار الدواجن بالمحلات، بعد أن شهدت بعض التحركات في بداية العام، وعادت لـ طبيعتها مرة أخرى، والجميع يسأل عن الأسعار المتوقعة في رمضان 2026.

وتحدّث الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، وقال إن الدواجن كل يوم بسعر، وهي سلعة شديدة المرونة، والسبب في ذلك أن 90% من الدواجن المتداولة في الأسواق تكون حية ولا يستطيع أي مربٍ أن يترك الدواجن في المزرعة لفترات طويلة أكثر من عمرها الطبيعي.

دواجن

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ارتفعت مع أعياد الميلاد ووصلت في المزرعة لـ 78 جنيها للكيلو، ولكن بعد 10 يناير انخفضت لـ 70 جنيها.

لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عامًا قبل 2006
 

الدواجن

وأضاف أن صناعة الدواجن تريد الاستقرار، وأن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، وأن الحكومة في هذا التوقيت عملت من أجل عدم استيراد بيض ودواجن.

الدواجن المحلية أرخص من المستوردة بـ 30%


الدواجن


وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه ضد استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحًا أن أسعار الدواجن المحلية أرخص، من المستوردة  المجمدة بنسبة 30%، أن السبب في اعتراضه على الاستيراد يكون من أجل توفير العملات الأجنبية، لشراء السلع التي بها نقص.

ولفت إلى أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وهناك فائض يصل لـ 20%، وأن الفترة الحالية نفتح أبواب التصدير، وأننا نصدر البيض وبعض منتجات مصنعة لـ 8 دول افريقية.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن ناجحة، وأن المواطن المصري يفضل شراء الدواجن الحية، وأن الانتاج هذا العام مرتفعة بنسبة 25%، وأنه لا توجد مشكلات في الأسعار.


وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 72 جنيهًا للكيلو، وأن هذه الأسعار تعتبر أسعار التكلفة، وأن المربي يكسب 2 جنيه في الكيلو، أن المربين طوال الـ 6 أشهر الماضية يتعرضون لخسائر، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من سعر التكلفة.

أسعار الدواجن


ولفت إلى أن المشكلة ليست في خفض الأسعار لكن المشكلة في خروج المربين من المنظومة، ولذلك نؤكد أن التوازن في المنظومة ينتج عنها استقرار في الأسعار.

طبق البيض


وأوضح أن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة تصل لـ 30% عن الطبيعي، وهذا لأن رمضان موسم استهلاكي، أن سعر طبق البيض في رمضان الماضي كان في المرزعة بـ 155 و160 جنيهًا في المزرعة، واليوم يسجل 105 و110 جنيهات.


ولفت إلى أن طبق البيض هذا العام منخفض عن العام الماضي بقيمة 50 جنيهاً، وأن الدواجن في العام الماضي كان بـ 97 جنيها، واليوم تسجل 72 جنيها في المزرعة، فالانخفاضات وصلت لـ 25 جنيها.

الدواجن طبق البيض منتجي الدواجن اتحاد منتجي الدواجن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية للطلاب الإندونيسيين: أنتم الشريحة الأكبر بين الدارسين في جامعة الأزهر

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد