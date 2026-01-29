قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
أخبار البلد

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
عبد الخالق صلاح

في واقعة مثيرة على طريقة أفلام الأكشن والهروب من السجون في أفلام هوليوود، قام لصوص في منطقة حلوان بسرقة مستشفي الصحة النفسية بحلوان بطريقة مثيرة بعد أن حفروا نفقا من سور المستشفي إلي داخل غرف الكهرباء، وقاموا بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء وقدرت السرقات بحوالي 9 مليون جنيه، بينما هربوا من المكان دون أن يشعر أحد، وذهب اللصوص فص ملح وداب.

علم موقع صدى البلد أن التحقيقات تتم حاليا حول السرقة داخل مستشفى الصحة النفسية في حلوان ويتم استجواب جميع من كانوا متواجدين بالمستشفى ومراجعة الكاميرات وشهود العيان .

وأكدت مصادر مطلعة لـ موقع صدى البلد أن واقعة السرقة بتفاصيلها كانت مفاجأة كبري لمسئولي المستشفي، حيث قام اللصوص بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء بعد ان حفروا نفقا، وتسللوا إلي داخل المستشفي، وقاموا بالإستيلاء على محتويات تقدر بـ 9 مليون جنيه، وذلك من أصل 14 مليون جنيه تكلفة غرف الكهرباء الموجودة داخل المستشفى.

 واستولى اللصوص على محتويات الـ 3 غرف وهربوا بالسرقات من نفس الطريق الذي دخلوا منه، ورجحت المصادر وجود شخص أو طرف متورط من داخل المستشفي ساعدهم على الدخول لاتمام السرقة.

وتجري التحقيقات حاليًا على قدم وساق لضبط الجناة ومن عاونهم على سرقة المستشفي وكذلك عودة المسروقات مرة أخري، حتي لا يتعطل سير العمل بمستشفي الصحة النفسية بحلوان، أو تتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمرضي النفسيين جراء سرقات محتوي الـ3 غرف كهرباء .

1800 عبوة ميثادول منتهية الصلاحية 

وكشفت تحقيقات واقعة السرقة داخل المستشفي عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن المستشفي قد استلمت من وزارة الصحة 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر وذلك في شهر فبراير 2025، وكانت صلاحية الاستخدام شهر واحد فقط، واكتشفت لجنة التحقيق أنه لم يتم استخدام أي عبوة من العقار نهائيا، وتقدر سعر العبوة الواحدة بـ 600 جنيه، أي أن قيمة العبوات الـ 1800 من عقار الميثادول تقدر بحوالي أكثر من مليون جنيه ضاعت هبأ دون استخدام، الأمر الذي يعد به شبهة إهدار مال عام وفساد، وهو ما يحقق فيه فريق من النيابة حاليًا . 

تغيب 70 % من أطباء المستشفي | 

وكذلك في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تحقيقات السرقة داخل المستشفي أن كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء بها تلاعب واضح، وأن 70 % من قوة المستشفي النفسية في حلوان لا يحضرون للمستشفي ويغيبون عن العمل .

كما تطرقت التحقيقات إلى توقف العمل في أحد المباني التابعة للمستشفي، حيث كان هناك مناقصة خاصة بالمبني في عام 2012 بتكلفة 500 ألف جنيه وقتها، وتم إهمالها وبقي المبني كما هو بينما تبلغ تكلفة المقاسية الحالية الجديدة للمبني 9 ملايين جنيه.

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز
بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

