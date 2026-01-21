قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، بهدف تعزيز التواجد الميداني، والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة.

إنشاء فريق خدمة مواطنين 

بدأت الجولة بمستشفى حلوان العام، حيث تفقد نائب الوزير العيادات الخارجية، عيادة الأسنان، المعمل، قسم الأطفال، الأشعة، الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة. وجه بسرعة توفير كراسي انتظار للمرضى، استغلال المساحات لتقليل التزاحم، زيادة عدد الأطباء، وإنشاء فريق خدمة مواطنين لتوجيه ومساعدة المترددين. كما أوصى بنقل عيادة نفقة الدولة إلى مكان مناسب يتناسب مع معدل التردد، وزيادة التدخلات بعيادة الأسنان، وإصلاح الأجهزة المعطلة، مع التأكيد على متابعة التحاليل بالغسيل الكلوي، توافر فصائل الدم، والحفاظ على النظافة.

وتلاحظ ضعف المتابعة الطبية للأطفال المحجوزين، وسوء النظافة بقسم الأشعة، فأوصى نائب الوزير باستبعاد مدير المستشفى لضعف الإشراف والمتابعة، والتحقيق مع مدير العيادات، مشرفة العيادات الخارجية، ومسئول الجودة لتقصيرهم في الإشراف.

ثم انتقل إلى مستشفى الحوض المرصود، حيث تفقد عيادات الجلدية التخصصية، الصيدلية، أعمال الميكنة والتحول الرقمي، ومعمل التحاليل. لاحظ توقف منظومة التحول الرقمي منذ حوالي ستة أشهر، فعلى الفور تواصل مع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، لمتابعة استكمال المنظومة فورًا. وأكد على توافر الكواشف، متابعة حالات الأمراض المعدية بالتنسيق مع الترصد والوقائي، وتوجيه الشكر لمدير المستشفى والفريق.

واختتم الجولة بمستشفى المنيرة العام، متفقدًا الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، الرعاية المركزة، رعاية القلب، الأقسام الداخلية، والأطفال المبسترين. اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى شكاوى المرضى والمرافقين، وأثنى على أداء قسم الأطفال المبسترين. 

وأوصى بزيادة معدل العمليات الجراحية الكبرى، الالتزام بسياسة صرف المضادات الحيوية، المتابعة الدقيقة لفحوصات المرضى، وتوقيع خصم على الشركة المسئولة عن النظافة لسوء مستواها في بعض الأقسام.

القاهرة حلوان العام والحوض المرصود وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء الأجهزة المعطلة توفير كراسي انتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

أسبانيا

أسبانيا تدين هدم مقر الأونروا في القدس المحتلة

تقارب روسي كوبي

وزير الداخلية الروسي يزور كوبا رغم تهديدات ترامب

جنود دينماركيون

في تحدٍ لترامب..فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد