وزير الصحة يوجه بـ التسجيل الآمن لمرضى الغسيل الكلوي إلكترونياً

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من المستشفيات والمنشآت والمشروعات الصحية بالمحافظة، في إطار متابعته المستمرة لجودة الخدمات الصحية ومعدلات تنفيذ المشروعات.



رفع سعة رعاية الأطفال من 4 إلى 7 أسرّة

وتفقد الوزير مستشفى الباجور التخصصي واستمع إلى عرض تفصيلي عن مشروعات التطوير الجارية، والتي تشمل رفع سعة رعاية الأطفال من 4 إلى 7 أسرّة، وتشغيل قسم السكتة الدماغية خلال شهر.

كما وجه مساعده للطب العلاجي بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية لمتابعة التسجيل الآمن لمرضى الغسيل الكلوي على المنظومة الإلكترونية، وأمر بتشغيل جهاز القسطرة القلبية الجديد خلال 15 يوماً.

مستشفى الباجور التخصصي

