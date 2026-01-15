نائب وزير الصحة ضيفة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم الخميس، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، في مستهل زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، لحضور المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، و أحمد خيري مساعد نائب الوزير للعمليات.