قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد وزارة الصحة والسكان
وفد وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وفدًا رفيع المستوى يضم تخصصات طبية وفنية وهندسية في زيارة إلى تركيا، لتبادل الخبرات بين البلدين والتعرف على التجربة التركية في تخطيط وإنشاء وتشغيل المدن الطبية المتكاملة، والاطلاع على أحدث النظم العالمية في بناء المستشفيات الكبرى التي تتراوح سعتها السريرية ما بين 2700 إلى أكثر من 4000 سرير، وتقديم الخدمات اللوجيستية والطبية بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، حيث قام الوفد المصري بجولات ميدانية مكثفة شملت نماذج رائدة في المدن الطبية، مشيرا إلى أن الجولة بدأت بمدينة أنقرة بيلكنت الطبية (Ankara Bilkent City Hospital)، وهي واحدة من أكبر المدن الطبية عالميًا بسعة تصل إلى 3704 أسرة، وتضم 131 غرفة عمليات، وبعمل بها نحو 13 ألف موظف (بما في ذلك الأطباء والكوادر الطبية والإدارية)، وتدمج مستشفيات تخصصية متعددة مثل القلب والأعصاب والأورام والنساء والأطفال داخل حرم طبي واحد متكامل.

وأضاف أن الوفد اطلع على البنية التحتية الرقمية، ونظم إدارة المباني الذكية، وكيفية إدارة مجمع طبي ضخم يستقبل حتى 30 ألف مريض يوميًا في الطاقة الكاملة، مضيفا أن الوفد انتقل إلى مدينة إسطنبول باشاك شهير تشام وساكورا الطبية (Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital)، بسعة سريرية 2682 سريرًا، حيث ركز على الجانب الهندسي المتقدم، بما في ذلك التصميمات المعمارية التي تفصل بين حركة المرضى والزوار والخدمات اللوجيستية لضمان انسيابية العمل، مع التركيز على دمج التخصصات المختلفة في مجمع واحد.

موقع إنشاء مدينة سنجاك تيبي الطبية

 

‎وقال «عبدالغفار» إن الوفد استكمل زيارته بموقع إنشاء مدينة سنجاك تيبي الطبية (Sancaktepe City Hospital)، للاطلاع على المراحل الإنشائية والآليات الهندسية على أرض الواقع، بالإضافة إلى زيارة مستشفى المحاربين القدامى للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، للتعرف على التجهيزات المتخصصة في مجال التأهيل.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف مصطفى، إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات فنية مع المديرية العامة للاستثمارات الصحية والجهات المعنية في تركيا، تم خلالها مناقشة التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات في التخطيط الهندسي والربط الخدمي، والدعم في إدارة الخدمات المساندة مثل التعقيم والغسيل والتغذية وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية في هذه المدن الطبية الكبرى.

‎تهدف الزيارة إلى الاستفادة من هذه التجارب المتقدمة في تطوير المنظومة الصحية المصرية، خاصة في مشروعات المدن والمستشفيات المتكاملة الجاري تنفيذها.

وزير الصحة والسكان المدن الطبية المتكاملة المنشآت الطبية تركيا النظم العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد