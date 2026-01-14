قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة جاهزون.. انطلاق مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
لاعبو مصر يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة السنغال في ملعب ابن بطوطة| صور
اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له لتفقد المستشفيات

همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المستشفيات، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة مستوى الأداء، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي وكيل اول مجلس الشيوخ ، الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ، والدكتوره مها صبري رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ، والدكتورة رانيا منير مدير مكتب مساعد وزير الصحة.

وشملت الزيارة تفقد مستشفيات (المنصورة التخصصي، السنبلاوين، أجا، تمي الأمديد، بني عبيد،)  حيث تابع مساعد وزير الصحة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومدى جاهزية الخدمات المقدمة، واحتياجات المستشفيات من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وأكد  محافظ الدقهلية أن الإدارة الناجحة هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتطويره.

وأشار " المحافظ " إلى ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات الصحية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

وأكد " مرزوق " علي أن منظومة التأمين الصحي بالدقهلية تحتاج إلى دعم قوي وحقيقي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المنشآت التابعة لها.

ومن جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستشفيات التي شملتها الزيارة اليوم من تجهيزات ومستلزمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات واستمراريتها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات الميدانية تستهدف تقييم الوضع على أرض الواقع ووضع الحلول العاجلة لما يتم رصده من احتياجات.

وقال " مساعد الوزير " أن ما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة يعكس تطورًا ملموسًا، مؤكدًا أن ما شاهده اليوم بالمستشفيات التي تم زيارتها يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالدقهلية، ويدعم جهود تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لقيادات المحافظة والقطاع الصحي على التعاون والتنسيق والمتابعة.

