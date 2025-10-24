قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين

جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان، تنفيذا  لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استهل الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير جولته المفاجئة بمستشفى حلوان العام، حيث قام بتفقد  أقسام  (الاستقبال والطوارئ والأشعة والرعاية المركزة والعظام وبنك الدم) وتبين عدم تواجد المدير المناوب عن الفترة الصباحية والمسائية، وعدم تسليم النوبتجية بين الفترتين، وبتفقد قسم الطوارئ والاستقبال، تبين عدم توافر بعض الأجهزة والمستلزمات، وعدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لبعض حالات الطوارئ.

رفع بيانات الحالات التي تحتاج لرعاية 

جانب من الجولة 

وجه نائب الوزير  بسرعة حجز الحالات التي تحتاج للحجز وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع بيانات الحالات التي تحتاج لرعاية مركزة بمستشفيات أخرى، على منظومة الرعايات، كما انتقد نائب الوزير تغيب أحد فنيي الأشعة عن النوبتجية وعدم وجود طبيب لعمل فحوص الأشعة التليفزيونية، ووجود جهاز أشعة مقطعية حديث معطل منذ شهر وغير مستخدم.

وأوصى نائب الوزير بإحالة كل من مدير المستشفى ومدير الاستقبال والطوارئ والمدير المناوب ورئيس قسم الأشعة إلى الشئون القانونية، لتقصيرهم في أداء الخدمة الطبية، بينما أثنى على أداء الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة.

جانب من الجولة 

استكمل نائب الوزير زيارته المفاجئة بتفقد مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان حيث تلاحظ وجود تزاحم شديد بقسم الاستقبال والطوارئ، وتواجد حالات طارئة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الحادية عشر مساء، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة معها ودون رفعها على منظومة الرعايات لاتخاذ الإجراء اللازم.

واستمع نائب الوزير إلى عدد من المواطنين، حيث اشتكى أحدهم من عدم إجراء بعض الفحوصات المعملية، وآخر من عدم تواجد طبيب العظام  بالاستقبال، حيث وجه بسرعة حجز الحالات التي تحتاج إلى العرض على التخصصات الطبية المختلفة وسرعة رفع بيانات الحالات على منظومة الرعايات.

جانب من الجولة 

ووجه نائب الوزير بتشغيل جهاز أشعة غير مستغل، وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة في المعمل والاستفادة، لتوفير الفحوصات المطلوبة، ووجه مدير المستشفى، ومدير الاستقبال والطوارئ بحل مشاكل المواطنين وسرعة عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وأيضا مسئولي الأمن بالمستشفى بتنظيم دخول المرضى والمرافقين لمنع التكدس.

جولة ليلية مستشفى العام النصر للتأمين الصحي حلوان وزير الصحة

