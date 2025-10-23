قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
أخبار البلد

وزير الصحة يؤكد جاهزية الوزارة لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير بأعلى معايير الرعاية الطبية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية العالمية، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبي لضمان سلامة وأمن الزوار والوفود خلال هذا الحدث الاستثنائي.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات التابعة للوزارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع التنسيق الوثيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف المصرية، وتشمل الخطة زيادة أعداد الأطباء في الأقسام الحرجة والتخصصية، وتأمين مخزون وافر من الأدوية، المستلزمات الطبية، أكياس الدم بجميع الفصائل، وتنكات الأكسجين، بالإضافة إلى تعزيز مخازن التموين الطبي لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

خطة الإخلاء الطبي

وخلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات، اطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على جاهزية خطة الإخلاء الطبي، التي تشمل تجهيز عيادات متنقلة مجهزة بتخصصات (باطنة، جراحة، أسنان، وأشعة X-ray داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة، بما في ذلك جهاز تروبونين للكشف عن جلطات القلب، وجهاز غازات الدم (ISTAT)، مولد أكسجين، مع دعم العيادات باستشاريين في العناية المركزة والطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن خطة التأمين الإسعافي تشمل نشر سيارات إسعاف مجهزة، وسكوتر، وجولف كار داخل منطقة الاحتفال، بالإضافة إلى خدمات إسعافية في محيط المتحف، مع فرق إنقاذ لضمان التدخل السريع، كما ستشارك هيئة الرعاية الصحية بفرق طبية متخصصة مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم الرعاية الفورية على طول مسارات الزوار.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة آمنة ومستدامة خلال هذا الحدث العالمي، مع التركيز على تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. 

وتؤكد وزارة الصحة جاهزيتها الكاملة لضمان نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير، مع الحفاظ على سلامة وصحة جميع الحضور.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل : حزمة التيسيرات الجديدة للمصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة

السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر بإفريقيا تعكس ريادتها الإقليمية

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد