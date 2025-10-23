سفير البوسنة والهرسك: المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي وإنشائي ضخم يثبت مُجددًا أن مصر هي «أم الدنيا»

أكد سفير البوسنة والهرسك ثابت سوباشيتش، أن العالم سوف يشهد بعد أيام قليلة إنجازًا جديدًا ومشروعًا ثقافيًا وإنشائيًا ضخمًا يؤكد مُجددًا أن مصر هي حقًا أم الدنيا.



وأضاف سوباشيتش، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن المتحف المصري الكبير سوف يكون كنزًا عظيمًا آخر من كنوز القوة الناعمة المصرية وأن هذا سيكون لمصلحة العالم أجمع .



ومن المقرّر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر المقبل، بحضور دولي كبير، حيث يعد المتحف المصري الكبير،أحد أهم وأبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط بصفته صرحًا أثريا يضم كنوز الحضارة المصرية بل باعتباره منصة تعليمية ومعرفية.

