كشف الإعلامي أمير هشام لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر .



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.