إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب جزر القمر منافسات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر في المغرب بتشكيلة تضم لاعبين محترفين.

وكشف المدرب ستيفانو كوزين، يوم الأربعاء، عن قائمة تضم 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، من بينهم اللاعبان غير الدوليين أمير زيد وكاري يانيس، اللذان يلعبان في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

وينحدر معظم لاعبي المنتخب من الجالية القمرية الكبيرة في فرنسا.

وتُعدّ جزر القمر أصغر دولة مشاركة في البطولة التي تضم 24 فريقاً، وستخوض مباراتها الافتتاحية أمام المغرب المضيف في 21 ديسمبر في الرباط، كما ستواجه مالي وزامبيا في الدور الأول.



ويشارك المنتخب في النسخة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق إنجازاً تاريخياً في نسخة 2021 بإقصائه غانا من البطولة وتأهله إلى دور الـ16.

ويعود سبعة لاعبين من التشكيلة الأساسية، من بينهم المهاجم المخضرم الفاردو بن نابوهان، البالغ من العمر 36 عاماً.

وجاءت قائمة جزر القمر كالتالي:



حراسة المرمى: عادل أنزيماتي (أرارات يريفان)، بن سليم بوينا (إيستريس)، يانيك باندور (رويال فرانك بورينز).

خط الدفاع: أكيم عبد الله (جانجان)، سعيد بكاري (سبارتا روتردام)، إسماعيل بورا (ترويا)، قاسم مداهوما (أوباني)، إدريس محمد (لو بوي)، أحمد صويلحي (طولون)، كينان تويبو (إن كيه برافو)، كاري يانيس (فريجوس سان رافائيل).

خط الوسط: يوسف بن جلود (سوشو)، ياسين بورهان (أريس ليماسول)، ريان لوتين (أميان)، يوسف مشانجاما (الباطن)، إياد محمد (كازا بيا)، ريان مرويفيلي (فيلفرانش)، ريمي فيتا (تونديلا)، يوسف زيدو.



خط الهجوم: علي أبو بكر (رويال فرانك بورينز)، أحمد أيمريك (شاتورو)، الفردو بن نبوهان (زيمون)، مزيان مولودة (الخلود)، رفيقي سعيد (ستاندار لييج)، فايز سليماني (قطر)، أمير زيد (إيستر).