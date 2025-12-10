قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
رياضة

إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر
جزر القمر
مجدي سلامة

يخوض منتخب جزر القمر منافسات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر في المغرب بتشكيلة تضم لاعبين محترفين.

وكشف المدرب ستيفانو كوزين، يوم الأربعاء، عن قائمة تضم 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، من بينهم اللاعبان غير الدوليين أمير زيد وكاري يانيس، اللذان يلعبان في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

وينحدر معظم لاعبي المنتخب من الجالية القمرية الكبيرة في فرنسا.

وتُعدّ جزر القمر أصغر دولة مشاركة في البطولة التي تضم 24 فريقاً، وستخوض مباراتها الافتتاحية أمام المغرب المضيف في 21 ديسمبر في الرباط، كما ستواجه مالي وزامبيا في الدور الأول.


ويشارك المنتخب في النسخة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق إنجازاً تاريخياً في نسخة 2021 بإقصائه غانا من البطولة وتأهله إلى دور الـ16. 

ويعود سبعة لاعبين من التشكيلة الأساسية، من بينهم المهاجم المخضرم الفاردو بن نابوهان، البالغ من العمر 36 عاماً.

وجاءت قائمة جزر القمر كالتالي:


حراسة المرمى: عادل أنزيماتي (أرارات يريفان)، بن سليم بوينا (إيستريس)، يانيك باندور (رويال فرانك بورينز).

خط الدفاع: أكيم عبد الله (جانجان)، سعيد بكاري (سبارتا روتردام)، إسماعيل بورا (ترويا)، قاسم مداهوما (أوباني)، إدريس محمد (لو بوي)، أحمد صويلحي (طولون)، كينان تويبو (إن كيه برافو)، كاري يانيس (فريجوس سان رافائيل).

خط الوسط: يوسف بن جلود (سوشو)، ياسين بورهان (أريس ليماسول)، ريان لوتين (أميان)، يوسف مشانجاما (الباطن)، إياد محمد (كازا بيا)، ريان مرويفيلي (فيلفرانش)، ريمي فيتا (تونديلا)، يوسف زيدو.


خط الهجوم: علي أبو بكر (رويال فرانك بورينز)، أحمد أيمريك (شاتورو)، الفردو بن نبوهان (زيمون)، مزيان مولودة (الخلود)، رفيقي سعيد (ستاندار لييج)، فايز سليماني (قطر)، أمير زيد (إيستر).

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

انقاص الوزن

نوع خضار شهير جدا يخفض السكر وينقص الوزن

سرطان الرئة

لازم تعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

رائحة العرق

صعبة حتى في الشتاء.. أكلات تسبب رائحة العرق الكريهة وأخرى تعالجها

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

