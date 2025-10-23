هؤلاء يحصلون على تذاكر مجانية لـ المتحف المصري الكبير.. من هم؟

ارتفعت معدلات البحث عن اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير و موعد الافتتاح رسمياً الذي يترقبه العالم، حيث تستعد الدولة المصرية لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى يليق بالحضارة المصرية، وسط عدد كبير من ضيوف الحفل من رؤساء الدول و زعماء العالم .

وبمناسبة البحث عن عن اسعار تذاكر المتحف الكبير، هناك بعض الفئات التي يحق لها دخول المتحف الكبير مجاناً، وهو ما نستعرضه لكم تفصيلياً في السطور التالية.

مواعيد المتحف المصري الكبير

من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً بحضور رؤساء وملوك دول العالم، يوم 1 نوفمبر، وكذلك الشخصيات والوفود رفيعة المستوى، يومي 2، و3 نوفمبر، على أن يكون دخول الجمهور يوم 4 نوفمبر.

المتحف المصري الكبير

تذاكر مجانية للمتحف المصري

يستعرض صدى البلد الفئات المستثناة من تسديد رسوم دخول المتحف المصري الكبير، حيث يحق لهم دخول المتحف مجانا، وهم:

-الأطفال دون سن السادسة

-الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة

-أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

كما يكون الدخول مجانيا للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية..

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

- المحاربون القدامى المصريون.

- أفراد أسر الشهداء المصريين

- موظفو وزارة السياحة والآثار

- الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار (يشترط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف).

اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- الأيتام، عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

أسعار دخول المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

تعهد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بدراسة إمكانية إعلان يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، يوم إجازة رسمية على مستوى الدولة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة" على قناة "الحياة"، أن اختيار يوم السبت جاء ليتوافق مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم، بما يتيح مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاحتفال دون أي تعارض مع الأحداث الدولية الأخرى.