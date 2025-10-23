قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
وزارة الثقافة: الدولة تدعمنا في بناء الإنسان المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هؤلاء يحصلون على تذاكر مجانية لـ المتحف المصري الكبير.. من هم؟

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير و موعد الافتتاح رسمياً الذي يترقبه العالم، حيث تستعد الدولة المصرية لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى يليق بالحضارة المصرية، وسط عدد كبير من ضيوف الحفل من رؤساء الدول و زعماء العالم . 

وبمناسبة البحث عن عن اسعار تذاكر المتحف الكبير، هناك بعض الفئات التي يحق لها دخول المتحف الكبير مجاناً، وهو ما نستعرضه لكم تفصيلياً في السطور التالية. 

مواعيد المتحف المصري الكبير  

من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير  رسمياً بحضور رؤساء وملوك دول العالم، يوم 1 نوفمبر، وكذلك الشخصيات والوفود رفيعة المستوى، يومي 2، و3 نوفمبر، على أن يكون دخول الجمهور يوم 4 نوفمبر.

المتحف المصري الكبير 

تذاكر مجانية للمتحف المصري 

يستعرض صدى البلد الفئات المستثناة من تسديد رسوم دخول المتحف المصري الكبير، حيث يحق لهم دخول المتحف مجانا، وهم:

-الأطفال دون سن السادسة

-الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة

-أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

كما يكون الدخول مجانيا للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية..

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

- المحاربون القدامى المصريون.

- أفراد أسر الشهداء المصريين

- موظفو وزارة السياحة والآثار

- الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار (يشترط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف).

اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- الأيتام، عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

أسعار دخول المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟ 

تعهد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بدراسة إمكانية إعلان يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، يوم إجازة رسمية على مستوى الدولة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة" على قناة "الحياة"، أن اختيار يوم السبت جاء ليتوافق مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم، بما يتيح مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاحتفال دون أي تعارض مع الأحداث الدولية الأخرى. 

المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير تذاكر دخول المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

مرصد الأزهر يحذر من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة

مرصد الأزهر يحذر من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية

دار الإفتاء

الإفتاء توضح أهم عوامل الاستقرار الأسري ضمن حملتها «اعرف الصح»

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الديني والثقافي

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

