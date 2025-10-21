قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. وهل يتحول الحدث لإجازة رسمية؟

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. وهل يتحول الحدث لإجازة رسمية؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. وهل يتحول الحدث لإجازة رسمية؟
إسراء عبدالمطلب

تتجه أنظار العالم إلى مصر مع اقتراب موعد الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، والمقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية عند سفح أهرامات الجيزة. 

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بعودة وهج الحضارة المصرية القديمة إلى الواجهة من جديد.

افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي ستشمل عروضًا فنية وثقافية ضخمة تعكس عظمة التراث المصري القديم. 

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن المتحف سيكون تجربة فريدة للزوار، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور الفرعونية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

الاستعدادات النهائية للحدث

وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إغلاق المتحف المصري مؤقتًا أمام الزوار اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر 2025، لإتمام التجهيزات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالافتتاح. 

وتشمل الاستعدادات تعزيز أنظمة الإضاءة والصوت والعروض التفاعلية، إلى جانب تأمين الطرق المؤدية للمتحف وتطوير المناطق المحيطة به لاستقبال الوفود الرسمية والجماهير المنتظرة من مختلف أنحاء العالم.

هل سيكون الافتتاح إجازة رسمية؟

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح يوم الافتتاح إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بهذا الشأن حتى الآن. 

وكانت الإعلامية عزة مصطفى قد طالبت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، باعتبار يوم الافتتاح "إجازة وطنية" تقديرًا لأهمية الحدث الذي يُعيد رسم صورة مصر الثقافية أمام العالم.

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف

  • المصريون البالغون: 350 جنيهًا.
  • المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا.
  • العرب والأجانب البالغون: 1700 جنيه.
  • العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا.
  • العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا.
  • العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا.
  • أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025
  • المصريون البالغون: 200 جنيه.
  • المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.
  • العرب والأجانب البالغون: 1200 جنيه (حوالي 25 دولارًا).
  • العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه.
  • العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه.
  • العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 300 جنيه.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا ينتظره عشاق الحضارة المصرية في كل أنحاء العالم، لما يمثله من تتويج لسنوات طويلة من العمل والإنجازات الأثرية، وعودة قوية لمصر إلى صدارة المشهد الثقافي والسياحي العالمي، في مشهد سيبقى خالدًا في ذاكرة التاريخ الحديث.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

مجلس نقابة أطباء القاهرة ينتخب هيئة المكتب ولجانه الفرعية

القاهرة الجديدة

مشروع متكامل جديد على مساحة 25 فدانًا بالقاهرة الجديدة

وزيرة التضامن

مايا مرسي تبحث مع وزيرة للتعاون الدولي القطرية دعم الأشقاء في قطاع غزة

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد