موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. وهل يتحول الحدث لإجازة رسمية؟

تتجه أنظار العالم إلى مصر مع اقتراب موعد الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، والمقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية عند سفح أهرامات الجيزة.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بعودة وهج الحضارة المصرية القديمة إلى الواجهة من جديد.

افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي ستشمل عروضًا فنية وثقافية ضخمة تعكس عظمة التراث المصري القديم.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن المتحف سيكون تجربة فريدة للزوار، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور الفرعونية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

الاستعدادات النهائية للحدث

وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إغلاق المتحف المصري مؤقتًا أمام الزوار اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر 2025، لإتمام التجهيزات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالافتتاح.

وتشمل الاستعدادات تعزيز أنظمة الإضاءة والصوت والعروض التفاعلية، إلى جانب تأمين الطرق المؤدية للمتحف وتطوير المناطق المحيطة به لاستقبال الوفود الرسمية والجماهير المنتظرة من مختلف أنحاء العالم.

هل سيكون الافتتاح إجازة رسمية؟

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح يوم الافتتاح إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بهذا الشأن حتى الآن.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى قد طالبت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، باعتبار يوم الافتتاح "إجازة وطنية" تقديرًا لأهمية الحدث الذي يُعيد رسم صورة مصر الثقافية أمام العالم.

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف

المصريون البالغون: 350 جنيهًا.

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا.

العرب والأجانب البالغون: 1700 جنيه.

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا.

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا.

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

المصريون البالغون: 200 جنيه.

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.

العرب والأجانب البالغون: 1200 جنيه (حوالي 25 دولارًا).

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 300 جنيه.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا ينتظره عشاق الحضارة المصرية في كل أنحاء العالم، لما يمثله من تتويج لسنوات طويلة من العمل والإنجازات الأثرية، وعودة قوية لمصر إلى صدارة المشهد الثقافي والسياحي العالمي، في مشهد سيبقى خالدًا في ذاكرة التاريخ الحديث.