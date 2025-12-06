رومانسي.. رامي إمام يحيي صناع فيلمه الجديد ويشيد بأداء نجومه

أشاد المخرج رامي إمام، بكافة صناع فيلمه الجديد، مؤكدًا أنه لم يشاهد الفيلم بعد، لكنه حيي جهود فريق العمل، على رأسهم الفنان أحمد السعدني، والنجمة مايان السيد، والفنان عمر، مؤكداً أن كلهم قدموا أداءً رائعاً.

وقال رامي إمام خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إن النوع الرومانسي من الأفلام يعتبر من الأنواع المفقودة في السينما هذه الأيام، مشيراً إلى تجربة رائعة قدمها الفنان الكبير ماجد الكدواني في فيلمه الأخير الذي حقق أرقامًا قياسية، موضحاً أن هذا النجاح يدل على اشتياق الجمهور للأفلام الدافئة والمميزة.

وأعرب رامي إمام عن أمله في أن يحظى فيلمه الجديد بنفس النجاح الذي حققه الفيلم السابق، متمنيًا أن تزداد نسبة إنتاج هذا النوع من الأفلام في الفترة المقبلة، مؤكداً أن السينما بحاجة لمزيد من الأعمال الدافئة التي تعكس مشاعر الناس وتجذبهم.