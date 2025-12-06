قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
رياضة

تحول من نجم لـ لاعب كاراتيه.. 4 حالات طرد واشتباكات حصيلة مسيرة نجم المغرب

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
يسري غازي

تعادل منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وارتفع رصيد منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي إلي 4 نقاط من فوز أمام جزر القمر وتعادل أمام عمان واحتل المركز الثاني في المجموعة فيما امتلك منتخب عمان نقطة وحيدة في رصيده من خسارة أمام منتخب السعودية وتعادل أمام أسود الأطلس.

وشهد لقاء منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان طرد مهاجم أسود الأطلس عبدالرزاق حمدالله عقب ضربه لاعب منتخب عمان بالقدم فى وجهه في كرة مشتركة.

عبدالرزاق حمدالله في مباراة المغرب أمام منتخب عمان حاول إستلام كرة في منتصف الملعب لكنه رفع قدمه في وجه لاعب منتخب عمان مصعب الشقصي ليسيل الدم من وجه الأخير ويُشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة دون تردد .
 

حمدالله حاول تبرير تدخله بأنه تعرض لجذب في القميص أفقده توازنه لكن حكم اللقاء وتقنية الـ ـVAR تمسكا بقرار الطرد المباشر ليكمل منتخب المغرب المباراة بعشرة لاعبين.

طرد عبدالرزاق حمدالله لم يكن الأول في مسيرته الكروية بل الرابع حيث سبق له أن تم طرده في مباريات أولمبيك آسفي أمام الوداد المغربي عام 2013.

كما تم طرد عبدالرزاق حمدالله حينما شارك رفقة فريق الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2024 ومع فريق الشباب أمام الأهلي في الدوري السعودي عام 2025.

عبدالرزاق حمدالله مهاجم شرس وصفه الجمهور بأنه لاعب كاراتيه وذلك في واقعة الهلال السعودي الشهيرة في دوري أبطال آسيا عندما كان لاعبا فى صفوف نادي الاتحاد حين اشتبك مع نصف لاعبي الزعيم.

كما دخل عبدالرزاق حمدالله بقميص فريق الشباب في اشتباكات مع لاعبى فريق الأهلي في الدوري السعودي وحصل على بطاقة حمراء ولدي مغادرته ملعب المباراة أثار غضب الجماهير عندما غادر الملعب وهو يشير إليهم بحركة التقزيم.

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

عيادة طبية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها

الآثار

الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات

غسيل الأموال

بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

