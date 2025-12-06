تحول من نجم لـ لاعب كاراتيه.. 4 حالات طرد واشتباكات حصيلة مسيرة نجم المغرب

تعادل منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



وارتفع رصيد منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي إلي 4 نقاط من فوز أمام جزر القمر وتعادل أمام عمان واحتل المركز الثاني في المجموعة فيما امتلك منتخب عمان نقطة وحيدة في رصيده من خسارة أمام منتخب السعودية وتعادل أمام أسود الأطلس.



وشهد لقاء منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان طرد مهاجم أسود الأطلس عبدالرزاق حمدالله عقب ضربه لاعب منتخب عمان بالقدم فى وجهه في كرة مشتركة.



عبدالرزاق حمدالله في مباراة المغرب أمام منتخب عمان حاول إستلام كرة في منتصف الملعب لكنه رفع قدمه في وجه لاعب منتخب عمان مصعب الشقصي ليسيل الدم من وجه الأخير ويُشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة دون تردد .



حمدالله حاول تبرير تدخله بأنه تعرض لجذب في القميص أفقده توازنه لكن حكم اللقاء وتقنية الـ ـVAR تمسكا بقرار الطرد المباشر ليكمل منتخب المغرب المباراة بعشرة لاعبين.



طرد عبدالرزاق حمدالله لم يكن الأول في مسيرته الكروية بل الرابع حيث سبق له أن تم طرده في مباريات أولمبيك آسفي أمام الوداد المغربي عام 2013.



كما تم طرد عبدالرزاق حمدالله حينما شارك رفقة فريق الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2024 ومع فريق الشباب أمام الأهلي في الدوري السعودي عام 2025.



عبدالرزاق حمدالله مهاجم شرس وصفه الجمهور بأنه لاعب كاراتيه وذلك في واقعة الهلال السعودي الشهيرة في دوري أبطال آسيا عندما كان لاعبا فى صفوف نادي الاتحاد حين اشتبك مع نصف لاعبي الزعيم.



كما دخل عبدالرزاق حمدالله بقميص فريق الشباب في اشتباكات مع لاعبى فريق الأهلي في الدوري السعودي وحصل على بطاقة حمراء ولدي مغادرته ملعب المباراة أثار غضب الجماهير عندما غادر الملعب وهو يشير إليهم بحركة التقزيم.