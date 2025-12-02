تشكيل منتخب المغرب لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني التشكيل الأساسي لمواجهة جزر القمر، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي :

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد - أنس باش - بوفتيني سفيان - محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع - محمد بولكسوت - صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - أمين زحزوح - وليد أزارو

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة أمام جزر القمر، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات.

ويدخل "أسود الأطلس" المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية تؤكد رغبتهم في المنافسة على لقب البطولة.

من جانبه يسعى منتخب جزر القمر لتقديم أداء مشرف أمام أحد أبرز المرشحين، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الأدوار المقبلة.