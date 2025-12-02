قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
رياضة

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب
القسم الرياضي

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني التشكيل الأساسي لمواجهة جزر القمر، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي :

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد - أنس باش - بوفتيني سفيان - محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع - محمد بولكسوت - صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - أمين زحزوح - وليد أزارو

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة أمام جزر القمر، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات.

ويدخل "أسود الأطلس" المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية تؤكد رغبتهم في المنافسة على لقب البطولة.

من جانبه يسعى منتخب جزر القمر لتقديم أداء مشرف أمام أحد أبرز المرشحين، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الأدوار المقبلة.

