طارق السكتيوي مدير منتخب المغرب: صليتُ إلى الله ألا نكون قد ارتكبنا أي ظلم

كشف طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي “الرديف” عن مفاجأة بشأن قائمة اللاعبين المستدعين لكأس العرب.

تصريحات طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي “الرديف”

قال طارق السكتيوي عبر تصريحات إذاعيه:"صليتُ إلى الله ألا نكون قد ارتكبنا أي ظلم بعد أن وضعت قائمة اللاعبين المستدعين لكأس العرب".

وكان قد أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب - مهدي بنعبيد - رشيد غنيمي.

خط الدفاع: محمد مفيد - حمزة الموساوي - مروان الوادني - أنس باش - محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان البوفتيني - محمود بنتايك.

خط الوسط: صابر بوجرين - أمين زحزوح - محمد ربيع حريمات - أشرف المهديوي - وليد الكرتي - أسامة طنان - خالد آيت أورخان - أيوب خيري.

خط الهجوم: يوسف مهري - حمزة هنوري - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي - طارق تيسودالي - أشرف بنشرقي - وليد أزارو.