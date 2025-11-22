بالتنسيق مع جون إدوارد.. مجلس إدارة الزمالك يعتمد تعيين فابيو نونو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وبدأ فابيو نونو مهام عمله مع الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.