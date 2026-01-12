قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
محمد طارق أضا: لازم كلنا نقول لحسام حسن إحنا آسفين.. فيديو

رباب الهواري

عبر الإعلامي محمد طارق أضا، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المكانة الطبيعية للفراعنة بين كبار القارة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «شايفين وشي نور إزاي بعد الفوز، أنا من الفرحة كنت عامل زي الطفل الصغير»، في إشارة إلى حجم الفرحة التي عاشها عقب الانتصار.

وأضاف: «لازم كلنا نقول إحنا آسفين يا كابتن حسام، ماكنش فيه 5 في مصر متفائلين إن المنتخب رايح يعمل حاجة»، موضحًا أن الشكوك كانت مسيطرة قبل البطولة، لكن المنتخب نجح في قلب التوقعات.

وتابع: «التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا ده مكاننا الطبيعي في وسط الأربعة الكبار، وإحنا الأقوى وإحنا الأجدر، وكله عارف كده»، مؤكدًا أن تاريخ مصر وإمكاناتها يؤهلانها دائمًا للتواجد في المراحل الحاسمة.

وأشاد أضا بالمدير الفني حسام حسن قائلًا: «حسام حسن مش روح بس، لا ده عنده خطط وفنيات ظهرت قدام كوت ديفوار، وكلنا لازم نقف بأعلى صوت ونقول إحنا آسفين يا عميد».

اختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المستقبل، مضيفًا: «فيه ناس بتثبت إنها أساطير بالشغل والجهد، وده اللي عمله حسام حسن، وإن شاء الله لو مشينا بالشكل ده هنفضل أحسن وأقوى وهنكسب، إحنا واثقين في منتخبنا والجهاز الفني واللاعبين».

