محمد طارق أضا: لازم كلنا نقول لحسام حسن إحنا آسفين.. فيديو

عبر الإعلامي محمد طارق أضا، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المكانة الطبيعية للفراعنة بين كبار القارة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «شايفين وشي نور إزاي بعد الفوز، أنا من الفرحة كنت عامل زي الطفل الصغير»، في إشارة إلى حجم الفرحة التي عاشها عقب الانتصار.

وأضاف: «لازم كلنا نقول إحنا آسفين يا كابتن حسام، ماكنش فيه 5 في مصر متفائلين إن المنتخب رايح يعمل حاجة»، موضحًا أن الشكوك كانت مسيطرة قبل البطولة، لكن المنتخب نجح في قلب التوقعات.

وتابع: «التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا ده مكاننا الطبيعي في وسط الأربعة الكبار، وإحنا الأقوى وإحنا الأجدر، وكله عارف كده»، مؤكدًا أن تاريخ مصر وإمكاناتها يؤهلانها دائمًا للتواجد في المراحل الحاسمة.

وأشاد أضا بالمدير الفني حسام حسن قائلًا: «حسام حسن مش روح بس، لا ده عنده خطط وفنيات ظهرت قدام كوت ديفوار، وكلنا لازم نقف بأعلى صوت ونقول إحنا آسفين يا عميد».

اختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المستقبل، مضيفًا: «فيه ناس بتثبت إنها أساطير بالشغل والجهد، وده اللي عمله حسام حسن، وإن شاء الله لو مشينا بالشكل ده هنفضل أحسن وأقوى وهنكسب، إحنا واثقين في منتخبنا والجهاز الفني واللاعبين».