قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب - مهدي بنعبيد - رشيد غنيمي.

خط الدفاع: محمد مفيد - حمزة الموساوي - مروان الوادني - أنس باش - محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان البوفتيني - محمود بنتايك.

خط الوسط: صابر بوجرين - أمين زحزوح - محمد ربيع حريمات - أشرف المهديوي - وليد الكرتي - أسامة طنان - خالد آيت أورخان - أيوب خيري.

خط الهجوم: يوسف مهري - حمزة هنوري - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي - طارق تيسودالي - أشرف بنشرقي - وليد أزارو.