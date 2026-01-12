قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
رياضة

أبرزها بلعمري.. 3 صفقات للأهلي في يناير

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات صفقات النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :الأهلي أنهى صفقة يوسف بلعمري مقابل 600 ألف دولار وأنهى إجراءات ضم عمرو الجزار ويواصل الضغط على سيراميكا لشراء مروان عثمان.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة، التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري، إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.

الاهلي خالد الغندور صفقات الاهلي مستجدات صفقات الاهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

